Ajax-kandidaat Knutsen heeft bijzondere staf: 'Twintig man, waaronder een militair'

Kjetil Knutsen heeft momenteel de beste papieren om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Toch zijn er serieuze twijfels over zijn capaciteiten bij de Ajax-watchers. Nadat eerder Mike Verweij al twijfels deelde, komt ook Voetbal International-journalist Freek Jansen in dat lijstje. Hij wijst onder meer op de huidige technische staf van de oefenmeester bij FK Bodø/Glimt.

Bij Voetbalpraat werd ook de situatie in de Johan Cruijff Arena besproken. Jansen noemt de kandidaat in de Johan Cruijff Arena gekscherend ‘de Noorse kunstgras-trainer’, die ergens ‘tussen de ijsberen’ een ploeg traint. “Hij heeft nog nooit buiten Noorwegen gewerkt. En dat moet dan de mogelijke opvolger zijn van Heitinga?”, vraagt Jansen zich hardop af.

Artikel gaat verder onder video

Als voorbeeld noemt hij de technische staf van Knutsen in Noorwegen. “Daar zitten vijf psychologen, twee ademhalingscoaches en een militair in”, somt Jansen op. Volgens hem is ‘een gezonde scepsis’ dan ook op zijn plek bij de aanstelling van een nieuwe coach, juist omdat het hele technische kader binnen Ajax opgestapt is. In de ogen van Jansen zouden Bosz en Pascal Jansen van AZ goede (lees: betere) opties zijn dan Knutsen.

Knutsen nieuwe Klopp?

Bij zijn tafelgenoten Kenneth Perez en Willem Vissers (de Volkskrant) is er meer vertrouwen in de mogelijke komst van Knutsen. Als voorbeeld noemt die laatstgenoemde het scouten van Jürgen Klopp in de tijd van Borussia Dortmund. “Die hebben ze gescout bij Mainz, dat in de 2. Bundesliga speelde. Er zijn natuurlijk genoeg trainers geweest die op deze manier carrière hebben gemaakt. Namen waar je nog nooit van had gehoord. Dát willen ze bij Ajax waarschijnlijk ook doen", aldus Vissers.