Keuze tussen Nederland en Marokko makkelijker dan ooit: 'De KNVB was echt boos'

Steeds vaker kiezen spelers die kunnen uitkomen voor zowel Nederland als Marokko voor een interlandcarrière bij het laatstgenoemde land. Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal zijn voorbeelden van in Nederland geboren spelers die voor Marokko hebben gekozen. In de documentaire Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje vertellen zij over het moment dat zij de KNVB op de hoogte brachten van hun besluit.

Mazraoui deed dat in 2018. "Toen ik mocht kiezen tussen Nederland en Marokko had ik een gesprek met de bondscoach, Ronald Koeman. Ik was puur uit respect gekomen. Ronald Koeman is een grote naam in het voetbal. Na vijf minuten zei hij tegen mij: je weet al wat je gaat doen, hè? Ik zei: ja man. Hij zag al in mijn ogen dat Marokko in mijn hart zit", vertelt Mazraoui.

Aboukhlal, die voor heel wat vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje uitkwam, maakte de switch enkele jaren geleden ook. "Ze waren echt boos bij de KNVB", herinnert hij zich. "Maar dat is normaal." Hakim Ziyech zou in 2015 zijn debuut maken in het Nederlands elftal, maar een blessure gooide roet in het eten. Enkele jaren maakte hij alsnog zijn interlanddebuut, maar dan in het shirt van Marokko. "Het is echt een keuze die je voor jezelf moet maken", zegt de linkspoot erover.

Spijt van de keuze voor Marokko hebben de drie in ieder geval niet. De Atlasleeuwen verrasten afgelopen winter vriend en vijand door het tot de halve finale van het WK in Qatar te schoppen. Frankrijk hield de Marokkanen van een finaleplaats af. De troostfinale tegen Kroatië ging met 2-1 verloren.