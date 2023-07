Marco Reus komt in videoboodschap met verrassend nieuws: 'Lieve BVB-fans...'

Marco Reus heeft de Borussia Dortmund-fans via social media laten weten dat hij zijn aanvoerdersband inlevert. De 34-jarige middenvelder annex aanvaller droeg voorbije jaren de band, maar ziet daar dus in het komende seizoen vanaf.

Reus, die de afgelopen vijf seizoenen aanvoerder was van BVB, vertelt in een videoboodschap op de officiële clubkanalen over zijn besluit. “Hallo lieve BVB-fans, ik ga jullie iets vertellen wat ik persoonlijk heel belangrijk vind”, begint de routinier. “Tijdens mijn vakantie heb ik er lang over nagedacht, maar ik heb besloten om de aanvoerdersband in te leveren. Gisteren (woensdag) heb ik Edin Terzic en Sebastian Kehl hierover ingelicht.”

De middenvelder geeft aan dat hij de afgelopen jaren met trots de aanvoerdersband heeft gedragen en bedankt de supporters. Dortmund bedankt Reus eveneens voor het dragen van de band, en kwam met een prachtig gebaar. Volgend seizoen staat er namelijk een silhouette van Reus op de aanvoerdersband afgedrukt.