Grote onrust bij PSV-opponent Dortmund: 'Clubicoon probeert trainer Terzic de deur uit te werken'

Het rommelt behoorlijk bij Borussia Dortmund, na de winterstop de tegenstander van PSV in de achtste finales van de Champions League. Trainer Edin Terzic ligt onder een vergrootglas door de tegenvallende prestaties in eigen land. Ondertussen zou clubicoon bezig zijn met een heuse coup die tot het vertrek van de oefenmeester zou moeten leiden.

Dat meldt de Duitse krant BILD, nooit vies van een schandaal meer of minder. "Al weken lekt bijna dagelijks uit de omgeving van de club dat Reus een van de kopstukken zou zijn die probeert een staatsgreep te plegen richting de coach", schrijft de krant woensdag. Na het teleurstellende gelijkspel tegen FSV Mainz 05 van afgelopen dinsdag (1-1) zou Terzic moeten vrezen voor zijn toekomst.

De 'crisiscoach' zou met angst en beven de winteranalyse van CEO Hans-Joachim Watzke tegemoet moeten zien. BILD meldt daarbij een 'alarmerend signaal' voor de 41-jarige oefenmeester: "Watzke verliet al voor het laatste fluitsignaal tegen Mainz geklonken had zijn plek op de tribune." Reus zou op zijn beurt vooral boos zijn omdat hij in het weekend naar de kant werd gehaald in het duel met FC Augsburg (ook 1-1) en voor straf negentig minuten op de bank zijn gehouden tegen Mainz. Uitspraken van spelers als Julian Brandt, Gregor Kobel en Nicolas Füllkrug over de tactiek waarmee Terzic zijn elftal het veld in stuurt worden door de krant bovendien uitgelegd als 'verkapte kritiek'. Datzelfde zou gezegd kunnen worden over Oranje-international Donyell Malen, die in november een boze Instagram-reactie over zijn trainer van een 'like' voorzag.

Terzic loopt al vrijwel zijn hele trainersloopbaan rond in Dortmund. Hij fungeerde vanaf 2010 onder meer als scout en jeugdtrainer bij de club. Slaven Bilic nam hem in 2013 als assistent-trainer mee naar achtereenvolgens Besiktas en West Ham United, waarna hij in 2018 terugkeerde bij Borussia om als assistent van Lucien Favre aan de slag te gaan. Na het ontslag van Favre, in december 2020, volgde hij de Fransman op om in de zomer van 2021 plaats te maken voor Marco Rose. Toen die een jaar later vertrok nam Terzic het stokje weer over. Vorig seizoen leidde hij de club op een haar na naar de landstitel. Op de slotdag moest Dortmund de eerste plek in de Bundesliga echter tóch aan recordkampioen Bayern München laten. Deze jaargang staat hij voorlopig vijfde, met een achterstand van twaalf punten op lijstaanvoerder Bayer Leverkusen, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft.