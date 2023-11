Donyell Malen valt Dortmund-trainer Terzic publiekelijk af op Instagram

heeft op Instagram een boze opmerking van een Borussia Dortmund-supporter over zijn trainer Edin Terzic van een hartje voorzien, en zorgt daarmee voor enige opschudding in Duitsland. De voormalig PSV'er werd recent negentig minuten op de bank gehouden in het gewonnen Champions League-duel met Newcastle United en lijkt dat zijn trainer niet in dank af te nemen.

Op Instagram schrijft een Dortmund-supporter: "Kick Terzic in His ass damit er fliegt", grof vertaald: "Trap Terzic voor zijn kont, dan vliegt hij (eruit)". Deze comment is vervolgens weer geliked door het officiële account van Malen, die daarmee schijnbaar achter de mening van de betreffende fan staat.

Terzic leidde BVB de afgelopen jaren steevast naar een positie in de topdrie van de Bundesliga, maar in het lopende seizoen blijven de resultaten enigszins achter. De geelzwarten wisten van hun elf wedstrijden zes te winnen, speelden er drie gelijk en verloren tweemaal, waardoor het aantal verliespunten reeds twaalf stuks bedraagt. Op de ranglijst, waarop Dortmund nu vijfde is, bedraagt de achterstand op koploper Bayer Leverkusen inmiddels tien punten.

Malen kwam afgelopen seizoen veel aan spelen toe bij Dortmund, maar maakte pas in februari zijn eerste competitietreffer, waarna hij eindelijk los was. Hij zou uiteindelijk eindigen op negen goals in de Bundesliga, en daarmee een belangrijk aandeel hebben in de spannende titelstrijd waarin Dortmund de landstitel op de slotdag tóch aan aartsrivaal Bayern München moest laten. Dit seizoen was Malen in zestien wedstrijden in alle competities vier keer trefzeker voor de club.