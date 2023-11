Koeman krijgt slechtste man aangewezen: ‘Helemaal niets, nutteloos en z.s.m. wisselen’

startte dinsdagavond tegen Gibraltar als linksbuiten bij het Nederlands elftal, maar de aanvaller van Borussia Dortmund kon in het EK-kwalificatieduel maar weinig potten breken in het eerste bedrijf (0-3). In de acties dat hij gevaarlijk was, nam hij niet goed aan of was de afronding onvoldoende.

Voor de fans van Oranje was het een duidelijk signaal voor bondscoach Ronald Koeman om de aanvaller naar de kant te halen en te vervangen, omdat hij ongelukkig is in zijn acties. Er zou meer creativiteit nodig zijn vanaf de flanken, is het duidelijke oordeel van de gebruikers op X.