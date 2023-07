Marco van Basten doet boekje open: 'Op een gegeven moment werd ik te lastig'

Marco van Basten juicht een aanpassing van de buitenspelregel toe, maar hoopt dat de FIFA allereerst wat verzint om het 'idiote gedrag' van spelers tegen te gaan. De 58-jarige Van Basten was tussen 2016 en 2018 werkzaam als Chief Officer for Technical Development werkzaam bij wereldvoetbalbond en kwam er toen achter dat het niet makkelijk is om wat te veranderen in de voetballerij.

Van Basten vertelt aan tafel bij Op1 dat hij het 'zeuren en zeiken' van spelers helemaal zat is. "Ik ben er voorstander van dat er één iemand in discussie mag gaan met de scheidsrechter: de aanvoerder. Dus niet de trainer, dokter, fysiotherapeut of een reservespeler. Iedereen bemoeit zich er tegenwoordig mee. Dat is heel vervelend, lastig en niet fijn om naar te kijken."

Arnon Grunberg, die net als Van Basten te gast is bij de talkshow, vindt het theater op het veld ergens wel vermakelijk. "Het theater is prima, maar het moet wel met respect gebeuren. Tegenwoordig is het heel vervelend, naar en gemeen", reageert Van Basten, die zich in zijn voormalige rol bij de FIFA bezighield met het aantrekkelijker maken van het spelletje.

Als hoofd technische ontwikkeling lukte het Van Basten lang niet altijd om zijn ideeën door te drukken. Politieke spelletjes waren daar de reden voor. "Op een gegeven moment werd ik te lastig", stelt Van Basten, die benadrukt dat er genoeg geld is om veranderingen door te voeren. "Dat is juist het idiote. Er is geld zat in het voetballerij. Dat is het laatste waar je je druk om hoeft te maken."