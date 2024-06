Koeman lovend over Talpa-programma en Oranje-selectie: 'We mogen blij zijn met Noa en Hélène'

Ronald Koeman is zeer te spreken over Wij Houden van Oranje, het programma van Hélène Hendriks en Noa Vahle, waarin de spelers van het Nederlands elftal en de bondscoach ondervraagd werden, soms ook over hele andere zaken dan voetbal.

Op de persconferentie van zondag geeft Koeman zijn mening over het uiteindelijke product. "Ik denk dat dat programma heel goed was, omdat men vaak een mening heeft over voetballers en spelers van het Nederlands elftal. Ik denk dat dat ook de insteek voor ons was, om dat te veranderen."

De presentatrices worden specifiek gecomplimenteerd vanwege de luchtige uitvoering en vragenstelling. "We mogen blij zijn met Noa en Hélène, dat zij dit op een goede wijze hebben gedaan. Men krijgt zo toch ook een ander beeld van voetballers, ik had dat al. En natuurlijk komen ze op momenten op een bepaalde manier naar buiten. Maar op zich zijn dit gewoon geweldige jongens om mee te werken. Dat zie je soms veel beter als het niet over voetbal gaat."

Koeman lijkt ook vol lof te zijn over de optredens van zijn spelers en hoopt dat het Nederlandse publiek dat ook heeft gezien. "Die uitstraling was gewoon heel goed. We hopen dat iedereen dat ziet. Dat ze niet alleen maar denken: veel geld, schijt aan de wereld. Nee, het is gewoon een geweldige groep." Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar vaak wel, stelt de bondscoach. "Af en toe moet je even, wil niet zeggen de zweep gebruiken, maar de spelers met twee benen op de grond zetten. Ik heb een geweldige job en dat is leuk, op je oude dag."

