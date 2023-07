Marco van Basten: 'Daar gaat het om, dát moet worden gestimuleerd'

Marco van Basten heeft woensdagavond bij Op1 uitgelegd waarom hij voorstander is van een aanpassing van de buitenspelregel. De FIFA is naar verluidt voornemens in verschillende landen te experimenteren met de regel, waarbij er pas sprake is van buitenspel wanneer het volledige lichaam van een speler achter de laatste verdediger staat.

De aanpassing van de buitenspelregel zal tot meer doelpunten leiden, voorspelt Van Basten. "Het is in het voetbal best moeilijk om een doelpunt te maken. Als er dan een doelpunt wordt gemaakt, is het leuk en fijn als dat gevierd kan worden. Daar gaat het in principe om. Dat moet worden gestimuleerd. Dit is iets wat al heel lang speelt, maar op de een of andere manier gaan ze er niet mee aan het werk bij de FIFA, terwijl het voetbal ermee leuker wordt gemaakt", stelt de 58-jarige Van Basten. "De discussie verdwijnt niet, want de buitenspellijn blijft bestaan. De aanvaller heeft straks echter dertig centimeter meer."

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe buitenspelregel is een idee van Arsène Wenger. De FIFA zou de regel in onder meer Nederland willen testen, maar de KNVB weet daar nog niets van. "We zijn benieuwd waar dit vandaan komt, want bij ons is hier niets over bekend", reageert Hans Olde Olthof, medewerker van de technische staf scheidsrechterszaken betaald voetbal bij de KNVB tegenover de NOS. "Als de FIFA met een verzoek komt, staan we daar voor open. We staan altijd open voor vernieuwing en verbetering.