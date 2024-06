Valentijn Driessen ziet iets opmerkelijks op training Oranje en meldt zich voor de camera

is zondag aangesloten bij de training van het Nederlands elftal en van zijn deelname keek Valentijn Driessen op. Gek vond de journalist het niet dat de middenvelder van FC Barcelona, die herstellende is van een enkelblessure, meedeed aan de warming-up en aantal oefeningen, maar wel dat De Jong aansloot bij het partijspel van het Nederlands elftal.

"Hij (De Jong, red.) heeft meegetraind. Ik keek er wel van op, want ook in de partijvorm heeft hij meegedaan", geeft Driessen aan. "Wel als neutrale man, dat houdt in dat je hem niet aanvalt en hem uit de duels houdt. Dat is volgens Ronald Koeman volgens de planning. In eerste instantie heeft hij gezegd dat hij hoopt dat De Jong in de openingswedstrijd tegen Polen minuten kan maken. We mogen hoop hebben dat hij dan waarschijnlijk toch kan meedoen", denkt Driessen.

Het is voor De Jong een race tegen de klok om de eerste groepswedstrijd van het EK, zondag 16 juni tegen Polen, te halen. De middenvelder heeft een pittige enkelblessure gehad en is bezig daarvan te herstellen. Dat De Jong zondag op het veld stond en veel onderdelen van de training heeft doorlopen, is voor bondscoach Koeman fantastisch nieuws.

