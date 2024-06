Hans Kraay junior weet wie topscorer wordt op het EK: ‘Voetballend beter dan de meesten denken’

Hans Kraay junior verwacht dat topscorer gaat worden op het Europees kampioenschap in Duitsland. De Belgische spits was in 115 interlands goed voor 85 doelpunten en gaat op het EK dus nog even door met doelpunten maken.

De analist is onder de indruk van de statistieken die Lukaku kan overleggen. “Dat is niet normaal”, beseft Hans Kraay junior bij Voorspellen met Vedetten van ESPN. “In een ploeg die ook niet altijd in de zestien van de tegenpartij speelt. Hij, met Bakayoko en De Bruyne om hem heen, een prachtig mooie kapstok.”

Kraay jr. schat in dat België op het komende EK met een positieve speelstijl voor de dag gaat komen. “Ik denk dat België best aanvallend gaat spelen. Ik vind hem ook voetballend beter dan de meeste denken. Lekker doelpunten maken, mensen om je heen hebben, doorspelen en weer doorbewegen, heerlijk!”