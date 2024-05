Lukaku op je stoep: Belgen maken op komische wijze EK-selectie bekend

In België zijn er deze week muurschilderingen gemaakt om daarmee aan te geven wie er deel gaat uitmaken van de EK-selectie in Duitsland. Zo zijn spelers als Jan Vertonghen, en geportretteerd.

Er is echter wel een link met de plekken waar de internationals zijn opgegroeid. Zo is een portret van Vertonghen te zien in zijn geboorteplaats Tielrode. De Bruyne groeide op in Drongen, en in die plaats staat zijn hoofd op een huis. Lukaku, die afgelopen seizoen bij AS Roma speelde, is te zien in Bornem, zijn oude 'thuis'.

De drie Belgische voetballers zijn al jaren vaste waardes in het nationale elftal. Vertonghen is mogelijk de opvallendste uitverkiezing van deze drie, aangezien hij ondertussen als 37-jarige in de Belgische competitie speelt en de laatste drie wedstrijden van het seizoen bij Anderlecht moest missen. Wel brengt hij een brok aan ervaring mee.

Ondertussen zijn ook de kunstwerken met Yannick Carrasco (Al Shabab, 30) en Youri Tielemans (Aston Villa, 27) gesignaleerd. Deze 'graffiti-gate' zal het Belgische publiek nog tot dinsdagochtend 10:00 in spanning houden: dan maakt Domenico Tedesco de complete EK-selectie bekend. Zie hier enkele portretten.

𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰 calling. 📝⏳



Watch the boss' press conference on Tuesday at 10AM on YouTube, https://t.co/p4YAhTplX1 of the RBFA APP. pic.twitter.com/XigdUu9lSH — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 27, 2024

