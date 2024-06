Transfervrije EK-speler bedenkt briljante list om zijn club alsnog wat geld te bezorgen

De Schotse doelman Liam Kelly is na een uitstekend seizoen bij zijn club Motherwell beloond met een plek in de EK-selectie van Schotland en wil daarnaast zijn transfervrije status verzilveren. Toch is de doelman niet voornemens om zijn club met lege handen achter te laten. Met een ultrakorte contractverlenging wil Kelly alsnog wat geld in het laatje brengen bij Motherwell.

Clubs die spelers afdragen aan de nationale ploeg ontvangen per dag een bedrag van de UEFA. Contracten in Schotland lopen echter maar tot eind mei, terwijl dat in andere landen normaal gesproken tot eind juni is. Kelly is dus transfervrij, waardoor Motherwell de vergoeding mis zou lopen. De 28-jarige doelman heeft daar echter een stokje voor gestoken door zijn contract bij de Schotse club tot 15 juli te verlengen, een dag na het Europees kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende ontvangt Motherwell in ieder geval zo'n 125.000 euro voor de drie weken die Kelly aanwezig is op het eindtoernooi. De UEFA betaalt voor Schotse spelers zo'n zesduizend euro per dag. De teller begint tien dagen voor het eindtoernooi te lopen. Eerder al werd bekend dat Feyenoord ook flink wat geld overhoudt aan het EK, namelijk 1,3 miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.