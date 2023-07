Maurice Steijn komt met slecht nieuws: 'Hij heeft een terugslag gekregen'

Maurice Steijn kan zaterdag in de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg geen beroep doen op Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller heeft te maken gekregen met een terugslag in zijn herstel.

Berghuis is inmiddels al enige tijd zoet met een blessure. Door de fysieke problemen miste de linkspoot de oefenwedstrijden tegen Shakhtar Donetsk (3-0 winst), RSC Anderlecht (3-0 verlies) en SpVgg Unterhaching (5-3) winst. Steijn hoopte tegen Augsburg eindelijk een beroep te kunnen doen op Berghuis, maar zal nog even geduld moeten hebben.

"We hadden gehoopt dat we hem vandaag zouden zien, maar hij afgelopen week een beetje een terugslag gekregen", aldus Steijn vlak voor de aftrap van het vriendschappelijke duel voor de camera van Ziggo Sport. "Ik hoop dat hij vanaf maandag volledig kan aansluiten. Het was de bedoeling dat hij wat zou spelen, maar dat hij heeft hij niet gered. Nu hoop ik dat Kudus en hij volgende week een volledige trainingsweek kunnen maken."