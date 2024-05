Opmerkelijk gerucht: 'Jaap Stam kan na 23 jaar terugkeren bij Manchester United'

Het Italiaanse TuttoMercatoWeb komt woensdagmiddag met een opmerkelijk gerucht over Jaap Stam. De voormalig topverdediger zou 23 jaar na zijn vertrek kunnen terugkeren bij Manchester United, waar de 51-jarige Stam als een 'schakel tussen club en technische staf' zou moeten gaan fungeren.

In de zomer van 1998 maakte Stam voor een bedrag van zo'n zeventien miljoen euro de overstap van PSV naar Old Trafford. In Manchester was de in Kampen geboren stopper een onmisbare schakel in het elftal van Sir Alex Ferguson dat in 1999 beslag legde op de Champions League, door Bayern München in een knotsgekke finale met 2-1 te verslaan. Daarnaast werd Stam in alle drie de seizoenen die hij voor The Red Devils speelde landskampioen en won hij eveneens een keer de FA Cup én de wereldtitel voor clubteams. In 2001 kwam aan het huwelijk tussen club en speler een einde, waarna Stam nog voor SS Lazio, AC Milan en Ajax zou spelen voor hij zijn voetbalschoenen in 2007 aan de wilgen hing.

Artikel gaat verder onder video

Na zijn actieve loopbaan rolde Stam het trainersvak in. Na diverse rollen in de jeugd en als assistent te hebben bekleed bij zowel PEC Zwolle als (Jong) Ajax, stond hij tussen juli 2016 en maart 2018 voor het eerst op eigen benen, als hoofdtrainer van het Engelse Reading. Diezelfde functie bekleedde hij later ook bij PEC, Feyenoord en het Amerikaanse Cincinnati, waar hij in september 2021 ontslagen werd. In februari van dit jaar bracht tweedeklasser DOS Kampen, de club waar Stam de jeugdopleiding doorliep en zelfs het eerste haalde voor hij alsnog profvoetballer werd, trots naar buiten de oud-speler gestrikt te hebben als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2024/25.

Afgaande op de Italiaanse geruchten zou Stam dus mogelijk tóch opnieuw een functie in het betaald voetbal gaan bekleden, en wel bij de club die hij drie succesvolle jaren diende. "Volgens de informatie die de redactie de afgelopen uren heeft verzameld, zijn er contacten gelegd tussen de club en Stam zelf om zijn mogelijke terugkeer naar Old Trafford te bespreken", leest het. "Voor hem zou echter geen sprake zijn van een rol als coach, maar eerder van een schakel tussen de club en de technische staf die voor het seizoen 2024/25 het roer van de club zal overnemen", sorteert TMW voor op een vertrek van huidig hoofdtrainer Erik ten Hag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.