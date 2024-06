‘Manchester United doet miljoenenbod op oud-PSV’er, maar voldoet niet aan vraagprijs’

Manchester United heeft een openingsbod gedaan op van Everton. Volgens The Daily Mail zou de club van Erik ten Hag een bedrag van omgerekend 53 miljoen euro overhebben voor de voormalig PSV’er, terwijl The Athletic spreekt van een bedrag van omgerekend 41 miljoen euro. Hoe dan ook moet Manchester United er serieus rekening mee houden dat de club uit Liverpool niet akkoord zal gaan met het bod.

Volgens de krant heeft Everton Branthwaite het stempel van ‘niet te koop’ gegeven. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de club uit de Britse havenstad akkoord zal gaan met het bod van omgerekend 53 miljoen euro. Gezien de financiële problemen waar Everton mee kampt, zou de clubleiding wel overtuigd kunnen worden door een astronomisch bod op het talent. Naar verluidt hanteert de club een vraagprijs van omgerekend 83 miljoen euro voor de verdediger.

Eerder op de vrijdag kwam naar buiten dat Manchester United al tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Branthwaite. Dat werd door The Times al omschreven als ‘een belangrijke stap voorwaarts’. Gezien het verschil in vraag en aanbod is de kans aannemelijk dat The Red Devils zullen doorschakelen. De club uit Manchester is voor het transferbudget grotendeels afhankelijk van het verkopen van spelers. Een andere optie centraal achterin is Matthijs de Ligt, die mogelijk mag vertrekken bij Bayern München.

Branthwaite speelde in seizoen 2022/23 nog op huurbasis voor PSV. Daar kwam hij in alle competities 36 keer in actie, waarin hij viermaal trefzeker was en twee assists afleverde. De Eindhovenaren hadden hem graag definitief overgenomen, maar Everton wilde hem niet laten gaan. Afgelopen seizoen kreeg hij de kans in het eerste elftal van de Premier League-club, waar hij flinke indruk maakte. Dat leverde hem een plekje in de voorselectie van Engeland op, maar doordat hij de laatste schifting niet overleefde, mag hij niet deelnemen aan het EK.

