'Manchester United bereikt persoonlijk akkoord met voormalig PSV’er’

Manchester United is een stap dichter bij het aantrekken van verdediger . De club van trainer Erik ten Hag, die op het punt staat zijn contract bij The Red Devils te verlengen, heeft volgens The Times een persoonlijk akkoord bereikt met de 21-jarige centrale verdediger, die in het seizoen 2022-2023 27 wedstrijden voor PSV speelde, en zal tot overeenstemming moeten komen met zijn club Everton.

PSV huurde de jongeling van Everton en hij maakte veel indruk in het shirt van de Eindhovenaren. Technisch directeur Earnest Stewart wilde de 1.95 meter lange verdediger dan ook dolgraag langer vastleggen, maar de transfersom die Everton vroeg was voor de Eindhovenaren niet haalbaar. Branthwaite keerde terug op Goodison Park en groeide daar afgelopen seizoen uit een van de sterkhouders.

Artikel gaat verder onder video

Voor Manchester United wordt het ook nog een uitdaging om aan de huidige vraagprijs van Everton te voldoen. Naar verluidt vragen The Toffees zeventig miljoen pond voor Branthwaite, omgerekend een slordige 83 miljoen euro. Het persoonlijke akkoord met de 21-jarige verdediger is volgens The Times in ieder geval al ‘een belangrijke stap voorwaarts’.

Manchester United is druk op zoek naar versterking voor de verdediging, aangezien dit afgelopen seizoen de zwakke plek was in de ploeg van Ten Hag. Met het vertrek van Raphaël Varane en de onduidelijkheid over de toekomst van Jonny Evans richten The Red Devils zich op twee nieuwe centrale verdedigers. Het is al bekend dat de Engelse recordkampioen ook de situatie van Matthijs de Ligt nauwlettend in de gaten houdt. Het transferbudget van Manchester United is echter ook voor een groot deel afhankelijk van uitgaande transfers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erik ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars.