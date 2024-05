Update: 'Barça wil alsnog af van Xavi, toch andere verklaring aanwezigheid Deco in Londen'

FC Barcelona lijkt aan het einde van het seizoen tóch afscheid te gaan nemen van hoofdtrainer Xavi Hernández. De oud-middenvelder kondigde in januari van dit jaar zijn afscheid aan, kwam daar in april alsnog op terug maar de club zou nu op het punt staan hem alsnog te ontslaan. Sportief directeur Deco zou bovendien momenteel in Londen zijn om Xavi's mogelijke opvolger Hansi Flick te spreken.

Xavi is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van de club die hij het grootste deel van zijn spelersloopbaan diende. Waar hij de Catalanen vorig jaar nog naar de eerste landstitel sinds 2019 leidde, eindigt de topclub de huidige jaargang zonder prijzen. Na een nederlaag tegen Villarreal (3-5) in januari kondigde de voormalig wereldkampioen dan ook aan zijn contract niet uit te gaan dienen. Eind april, toen Barça er na een goede serie een stuk beter voorstond, kwam hij daar op terug. Sindsdien heeft Xavi echter de toorn van voorzitter Joan Laporta gewekt met zijn uitspraken na het competitieduel met Almería.

Artikel gaat verder onder video

Bar Canaletes claimt dat de vertegenwoordigers van Xavi inmiddels een schrijven van de clubleiding hebben ontvangen, waaruit blijkt dat hij volgend seizoen niet langer als eindverantwoordelijke voor de groep zal staan. Zijn ontslag zou volgende week bekend worden gemaakt en zal de financieel noodlijdende club naar verluidt een bedrag tussen de twaalf en twintig miljoen euro kosten.

Toni Juanmartí, journalist bij het Spaanse Diario Sport, meldt ondertussen dat sportief directeur Deco in gezelschap van zijn rechterhand Bojan Krkic is afgereisd naar Londen. Daar heeft het duo een ontmoeting met Flick, oud-trainer van Bayern München en -bondscoach van Duitsland, die momenteel zonder club zit. De Duitser zou samen met de Mexicaan Rafa Márquez, die momenteel FC Barcelona Atlètic onder zijn hoede heeft, de belangrijkste kandidaat zijn om Xavi op te volgen.

Update 19.24 uur: Bronnen rond zowel Flick als Barcelona ontkennen tegenover Mundo Deportivo dat de Duitse trainer (of diens zaakwaarnemer Pini Zahavi) woensdag met Deco en/of Bojan zou hebben gesproken. "Het enige zekere omtrent Flick is dat hij een voorstel van Chelsea naast zich neergelegd heeft en dat hij zijn zaakwaarnemer de opdracht heeft gegeven niet met andere clubs te praten tot duidelijk is wat Barcelona gaat doen", leest het. De krant kan overigens wel verklaren waarom Deco en Bojan in de Engelse hoofdstad waren: het duo zou slechts een tussenstop hebben gemaakt op weg naar Dublin, waar om 21.00 uur de finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen begint.

Deco y Bojan Krkic tienen previsto mantener una reunión con/por Hansi Flick en Londres.



Ambos volaron esta mañana a la capital británica, como adelantaron @samuelmarsden y @moillorens.https://t.co/7n2YUXQtUu — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'UEFA grijpt in: blunder in Bernabéu krijgt verstrekkende gevolgen voor scheidsrechter Marciniak'

De UEFA grijpt in na een fout van scheidsrechter Szymon Marciniak in de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid.