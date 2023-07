'Mbappé is bereid een heel seizoen op de bank te gaan zitten bij PSG'

De situatie rond Kylian Mbappé (24) blijft de gemoederen in Frankrijk bezighouden. De steraanvaller van PSG weigert zijn volgend jaar aflopende contract in Parijs te verlengen, terwijl zijn werkgever er juist alles aan doet om een transfervrij vertrek van de clubtopscorer aller tijden te voorkomen. Journalist Daniel Riolo (RMC Sport) komt met een onheilspellende update.

Paris Saint-Germain zou Mbappé twee opties hebben geboden: óf hij verlengt zijn contract, óf hij wordt deze zomer verkocht. Volgens Riolo wijst de speler zelf beide opties echter van de hand. "Ik kan je dit vertellen", zegt Riolo in de podcast After Foot, "Mbappé is volgend seizoen speler van PSG." Toch peinst de aanvaller er volgens de journalist niet over om zijn verbintenis te verlengen. Daardoor dreigt een vergelijkbaar scenario als in 2019, toen Adrien Rabiot in min of meer dezelfde situatie zat.

Artikel gaat verder onder video

Rabiot weigerde eveneens zijn contract te verlengen en werd door PSG geschorst, uiteindelijk stapte hij transfervrij over naar Juventus. "Zelfs als PSG dit doorzet en hem op de bank zet, blijft Mbappé. Hij is bereid om die situatie te accepteren", meldt Riolo. Dat zou dus betekenen dat de kersverse PSG-trainer Luís Enrique geen beroep op Mbappé zou mogen doen van de clubleiding. Riolo: "Elk team kan zonder hem winnen. Maar Enrique zal verteld worden dat hij Mbappé in zijn selectie heeft maar niet mag opstellen. Dat his het scenario dat nu op tafel ligt."

Zelfs als PSG een akkoord bereikt met Real Madrid over een transfer, zou Mbappé niet geïnteresseerd zijn om Parijs deze zomer te verlaten, weet Riolo bovendien. De Franse topclub verlangt naar verluidt zo'n 200 miljoen euro om het nog één jaar doorlopende contract af te kopen. Ondertussen wordt de druk op de speler via de media alleen maar verder opgevoerd. "Zijn naam wordt door het slijk gehaald", constateert Riolo. "Maar hij is niet van plan te vertrekken, nog minder nu de club de afgelopen weken publiekelijk zijn imago heeft geschonden."