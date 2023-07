Mike Verweij en Fabrizio Romano komen met verschillend nieuws over Calvin Bassey

Ajax vertrekt maandag zonder Calvin Bassey naar het trainingskamp in Duitsland. De 23-jarige verdediger krijgt van de clubleiding de kans om in gesprek te gaan met Fulham en een transfer af te ronden, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

Ajax en Fulham bereikten vorige week een akkoord over een transfersom van 21 miljoen euro voor Bassey. De verdediger heeft in Amsterdam geen toekomst meer. Dat maakte Maurice Steijn hem vorige week duidelijk. De trainer adviseerde Bassey dan ook om naar Fulham te verkassen.

Fabrizio Romano onthulde eerder op de maandag dat de Londense club heeft besloten slechts één in plaats van twee linksbenige centrale verdedigers in te lijven. Nu maakt de transferspecialist bekend dat Bassey wel de belangrijkste kandidaat is om de vacature in te vullen. Fulham is ook in gesprek met Mohammed Salisu, die bij Southampton op de loonlijst staat.

Waar Ajax hoopt Bassey te lozen, maakt men in Amsterdam ondertussen werk van de komst van Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) en Eduard Spertsyan (FK Krasnodar). In de zoektocht naar een spits heeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat aangeklopt bij Serhou Guirassy van VfB Stuttgart.