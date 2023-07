Mike Verweij wijst uitblinker Ajax aan; Valentijn Driessen is cynisch: 'Dat zegt alles, Ajax doet niet mee'

Branco van den Boomen maakt een uitstekende indruk tijdens het trainingskamp van Ajax in Herzogenaurach. De middenvelder speelt alsof hij 'al jaren' bij Ajax onder contract staat, merkt Mike Verweij op in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens Valentijn Driessen is dat juist een veeg teken.

Verweij noemt het goede spel van Van den Boomen 'een van de meest opvallende dingen' op het trainingskamp. "Als je die jongen ziet voetballen, lijkt het alsof hij al jaren meevoetbalt bij Ajax. Hij is samen met Steven Bergwijn, die ook heel goed traint, de meest in het oog springende speler."

Artikel gaat verder onder video

Chef voetbal Driessen reageert cynisch. "Dat zegt natuurlijk alles. Op Ajax hoeven we niet te rekenen. Als een speler van Toulouse, de nummer dertien van de Ligue 1, je sleutelspeler wordt, dan ben je alleen maar verder bergafwaarts aan het gaan. Branco van den Boomen kan best goed voetballen, maar is geen Europese topspeler. Anders had Olympique Marseille, Paris Saint-Germain of een andere grote Franse club hem wel opgehaald. Dat hij nu bij Ajax speelt, doet me vrezen met grote vreze."

Verweij is het daar niet helemaal mee eens. De Ajax-watcher wijst erop dat Van den Boomen goed presteerde bij Toulouse en ziet hem wel degelijk als een versterking. Zeker voor de Eredivisie is Van den Boomen in zijn ogen 'een uitstekende speler'. "Hier op de trainingen steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Dat geldt ook voor Bergwijn, die vorig seizoen ook geweldig begon. Het lijkt erop dat hij heeft doorgetraind. Hij maakt een ontzettend fitte indruk en passeert zijn medespelers alsof ze er niet staan. In elk partijtje schiet hij ze met links en rechts tegen de touwen."

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt vanaf minuut 24.14 besproken hoe Ajax ervoor staat. De podcast is hieronder te beluisteren via Spotify, maar ook op YouTube.