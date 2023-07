Nederlander Van Leeuwen maakt bijzondere transfer en wordt hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk

Patrick van Leeuwen voegt een bijzonder hoofdstuk toe aan zijn loopbaan als trainer. De 53-jarige Nederlander gaat namelijk aan de slag bij Shakhtar Donetsk. De topclub uit Oekraïne laat weten dat Van Leeuwen de 36e hoofdtrainer uit de geschiedenis van de club wordt.

Van Leeuwen heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Shakhtar. De in Assen geboren oefenmeester is zeker geen onbekende in Oekraïne. Hij werkte tussen 2006 en 2013 al als jeugdtrainer bij Shakhtar. Eind juni 2022 tekende Van Leeuwen een driejarig contract als hoofdtrainer bij Zorja Loehansk. De club laat hij nu dus alweer achter zich.

De nieuwe trainer van Shakhtar speelde zelf als profvoetballer bij Sparta Rotterdam en Helmond Sport. Daarna werd hij jeugdtrainer bij Feyenoord. Ook werkte Van Leeuwen als technisch directeur bij Kairat Almaty in Kazachstan. Tussen 2016 en 2021 was hij vervolgens werkzaam bij Maccabi Tel Aviv. Daar was hij hoofdtrainer en actief in de jeugdopleiding.

Shakhtar komt naar Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen in de Premjer Liha, de competitie die ondanks de oorlog gewoon doorgaat. De nieuwe ploeg van Van Leeuwen speelt oefenwedstrijden tegen AZ, FC Dordrecht en Ajax. Ook staan er vriendschappelijke wedstrijden tegen AEK Athene, AA Gent en Tottenham Hotspur op het programma.