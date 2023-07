Noa Lang laat bij basisdebuut voor PSV meteen zien wat Peter Bosz van hem verwacht

PSV heeft het trainingskamp in Oostenrijk afgesloten met een oefenzege op FC Augsburg (2-1). Luuk de Jong en Julian Kwaaitaal maakten in de 150 minuten durende wedstrijd de Eindhovense doelpunten, terwijl Walter Benítez vlak voor tijd een strafschop keerde.

Noa Lang maakte in de derde oefenwedstrijd onder Peter Bosz zijn officieuze basisdebuut voor PSV. De van Club Brugge overgekomen aanvaller stond in de achttiende minuut met een fraaie actie aan de basis van de 1-1, die op aangeven van Joey Veerman door De Jong tegen de touwen werd gekopt. Augsburg, de oude club van Ricardo Pepi, was vlak daarvoor via Dion Beljo op voorsprong gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Het basisteam bestaande uit Joël Drommel, Shurandy Sambo, André Ramalho, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Ibrahim Sangaré, Veerman, Isaac Babadi, Johan Bakayoko, De Jong en Lang werd na 75 minuten vervangen. Benítez, Kwaaitaal, Jordan Teze, Emmanuel van de Blaak, Patrick van Aanholt, Livano Comenencia, Tim van den Heuvel, Tygo Land, Anwar El Ghazi, Pepi en Yorbe Vertessen kwamen er voor het tweede deel van de wedstrijd in.

Kwaaitaal, een aanvaller die door Bosz als back werd gebruikt, bezorgde PSV met een fraai doelpunt de zege. De Eindhovenaren leken de overwinning nog even weg te geven toen de scheidsrechter in de slotfase de bal in het voordeel van Augsburg op de stip legde, maar Benítez voorkwam met een redding de gelijkmaker. De grensrechter stak even later een stokje voor de 3-1 van El Ghazi.