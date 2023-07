Opmerkelijke bewering bij EenVandaag over racisme op de voetbalvelden

Bij EenVandaag werd zaterdagavond een opvallende bewering gedaan over racisme op de Nederlandse voetbalvelden. Twee sprekers stelden in het programma dat voetbalsupporters met bananenschillen naar voetballers gooien.

Zaterdag wordt Keti Koti gevierd, ter viering van de afschaffing van de slavernij. EenVandaag ging op bezoek bij Ricardo Burgzorg, die kinderboeken verzamelt met karikaturen van zwarte personages, die op stereotyperende en soms minderwaardige wijze worden afgebeeld. "Het feit dat zwarte voetballers nog steeds bananenschillen naar hun hoofd krijgen, komt dat hiervandaan?", vroeg verslaggever Esther Eikelenboom aan Burgzorg, die antwoordde: "Indirect. Iemand heeft verteld dat je zwarte mensen zo kunt bejegenen. De hele verzameling is daar een bewijsvoering van."

Peggy Wijntuin, adviseur Nederlands koloniaal en slavernijverleden, was in de studio van EenVandaag aanwezig. Zij kreeg de vraag in hoeverre karikaturen als die in de oude kinderboeken nog in de hoofden van Nederlanders zitten en herhaalde toen de bewering van Burgzorg. "Het zit nog in de hoofden van Nederland, in het DNA van Nederland. Dat merken vooral voetballers op het veld, wanneer er bananenschillen naar ze gegooid worden. We komen van ver. Dankzij met name stemmen zoals de mijne is Nederland steeds meer tot het inzicht gekomen dat beelden verouderd en verzonnen zijn."

In 2018 gooide een supporter van Tottenham Hotspur een bananenschil naar Pierre-Emerick Aubameyang, maar in Nederland zijn zulke incidenten in de recente historie niet bekend. Dat merkt ook journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad op. "Bij EenVandaag wordt in een gesprek over racisme twee keer haast terloops gezegd dat in Nederland 'voetballers bananenschillen naar hun hoofd krijgen'. Is dat deze eeuw in het Nederlandse profvoetbal ooit gebeurd? Er gaat genoeg mis, daar niet van, maar laten we bij de feiten blijven."