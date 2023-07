Ousmane Dembélé staat op het punt om FC Barcelona voor 50 miljoen euro te verlaten

Ousmane Dembélé staat op het punt om FC Barcelona te verruilen voor Paris Saint-Germain, zo beweert RMC Sport. De club uit de Franse hoofdstad is voornemens om de clausule in het contract van de 26-jarige aanvaller te activeren. Dembélé is tot en met 31 juli voor vijftig miljoen euro op te halen in Camp Nou. Daarna kost hij honderd miljoen euro.

De onderhandelingen tussen Paris Saint-Germain en Dembélé bevinden zich in een vergevorderd stadium, waardoor het slechts een kwestie van tijd lijkt voordat de speler en club een akkoord bereiken over een meerjarig contract. Het Parijse project trekt de 37-voudig international van Frankrijk zeer aan.

Dembélé begon zijn carrière bij Stade Rennais en maakte daar zoveel indruk dat hij al snel door Borussia Dortmund werd opgepikt. De Duitse club verkocht hem in de zomer van 2017 voor 147 miljoen euro (een transfersom van 105 miljoen euro plus 42 miljoen euro aan bonussen) door aan Barcelona.

In Catalaanse dienst heeft Dembélé goede met mindere goede periodes afgewisseld. Een jaar geleden verlengde de aanvaller - na lang onderhandelen - zijn contract in Camp Nou. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat de aanvaller deze zomer voor een gelimiteerde transfersom kan worden gekocht. Dat lijkt nu te gaan gebeuren. Bij Paris Saint-Germain keert Dembélé terug in de Ligue 1, de competitie die hij zeven jaar geleden verliet.