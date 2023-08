Xavi bevestigt toptransfer: 'Ik ben teleurgesteld, hij gaat weg'

Ousmane Dembélé gaat FC Barcelona inruilen voor Paris Saint-Germain FC. Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen AC Milan (0-1) bevestigt trainer Xavi dat de aanvaller zijn zinnen heeft gezet op een vertrek naar PSG. Er is 'niets' wat Barcelona kan doen om een vertrek te voorkomen, aldus de trainer.

Dembélé wordt de afgelopen dagen sterk in verband gebracht met PSG. In de nacht van zaterdag op zondag kwam hij nog tot scoren tegen Real Madrid in Dallas (3-0 zege), maar dinsdagnacht behoorde hij niet tot de selectie voor het duel met AC Milan. Volgens Mundo Deportivo lijkt Dembélé voor vijftig miljoen euro te verkassen. Media in Spanje melden dat Xavi zich 'verraden' voelt, omdat de trainer veel heeft gedaan om het maximale uit de blessuregevoelige Dembélé te halen.

Zelf houdt Xavi het op 'teleurgesteld' en zegt hij een 'slecht gevoel' te hebben bij het vertrek van de Fransman. "Dembélé is naar ons toegekomen en heeft aangegeven te willen vertrekken. Hij heeft een aanbieding van Paris Saint-Germain gekregen en wij kunnen er niets aan doen. Ik voel me er slecht bij, maar het is zijn beslissing. Zo werkt de markt nu eenmaal. We kunnen niet concurreren met het aanbod van PSG", aldus de trainer.

"Ik ben een beetje teleurgesteld in hem, ja", beaamt Xavi. "We hebben altijd goed voor hem gezorgd. Maar hij heeft met Luis Enrique en Nasser Al-Khelaïfi gesproken en heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij was niet meer te overtuigen." De 26-jarige Dembélé speelt sinds 2017 voor Barcelona en kwam tot 185 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 40 goals en 43 assists. Barcelona betaalde Borussia Dortmund een bedrag van 105 miljoen euro voor zijn komst, dat kon oplopen tot 147 miljoen. Hij werd gehaald als de opvolger van Neymar, die ook naar PSG vertrok en daar nu nog speelt.