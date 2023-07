'PSV durft te dromen en toont interesse in Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere is op de radar van PSV verschenen, zo onthult de Italiaanse transferspecialist Nicolò Schira. AC Milan hoopt deze zomer afscheid te nemen van de Belgische aanvallende middenvelder, die een jaar geleden voor 35 miljoen euro (inclusief bonussen) overkwam van Club Brugge.

De Ketelaere werd een jaar geleden als grote aankoop door AC Milan naar de Serie A gehaald, maar heeft de hoge Italiaanse verwachtingen vooralsnog niet kunnen waarmaken. In Milaan zou men inmiddels genoeg hebben gezien en de twaalfvoudig international van België in de etalage hebben gezet. PSV is volgens Schira een van de clubs die interesse heeft getoond in het overnemen van de miskoop.

Artikel gaat verder onder video

Het definitief overnemen van De Ketelaere lijkt voor PSV een lastig karwei te worden, daar AC Milan niet te veel verlies wil lijden op de middenvelder. Bovendien tonen ook andere, meer vermogende, clubs interesse in de 22-jarige Belg. Zo zou bijvoorbeeld Aston Villa, dat komend seizoen uitkomt in de Europa League, een deal willen sluiten met de Italiaanse topclub.

Alfred Schreuder onthulde enkele maanden geleden dat hij De Ketelaere vorig jaar naar Ajax wilde halen. "Hij doet me wat denken aan Frenkie de Jong: een intelligente kerel die alles opoffert voor het voetbal. Ik probeerde hem in de zomer overigens mee naar Ajax te nemen, maar Charles wilde enkel naar Milan", zei hij in gesprek met Het Nieuwsblad.