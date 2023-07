Real Madrid haalde Jude Bellingham en Arda Güler, tóch doet FC Barcelona-president Joan Laporta deze gewaagde uitspraak

Real Madrid zorgde de voorbije weken al voor het nodige spektakel op de transfermarkt. De nummer twee van Spanje in het afgelopen seizoen telde meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van Jude Bellingham en haalde ook het Turkse toptalent Arda Güler naar het Santiago Bernabéu. De transferactiviteiten van Real maken echter geen indruk op Joan Laporta. De president van FC Barcelona is van mening dat zijn club een betere selectie heeft dan de aartsrivaal.

Wie vorig jaar had gezegd dat Barcelona de grote favoriet was voor de landstitel, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Catalanen hadden hun selectie weliswaar versterkt met onder anderen Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha, maar Real Madrid gold desondanks als de belangrijkste kanshebber voor het kampioenschap. De Koninklijke had in het voorgaande seizoen immers nog vol overtuiging de landstitel én Champions League veroverd. Tóch werd FC Barcelona voor het eerst sinds 2019 kampioen van Spanje.

En dat ook nog eens op gepaste afstand. Het zal voor Real Madrid reden zijn geweest om al vroeg deze zomer de portemonnee te trekken. De nummer twee van Spanje haalde Bellingham en Güler als topaanwinsten naar Madrid en wordt ook nog altijd in verband gebracht met Kylian Mbappé. Laporta gaat desondanks vol vertrouwen met Barcelona het nieuwe seizoen tegemoet. In een interview met Sport maakt hij duidelijk dat zijn club de favoriet is voor de landstitel én een betere selectie heeft dan de eeuwige rivaal. “We hebben een beter team dan Real Madrid en individueel zijn we - met wat verschil - ook beter dan onze concurrenten. Als clublid en supporter ben ik erg tevreden met het team dat we aan het bouwen zijn.”

Barcelona versterkte zich tot op heden met Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez. Zij kwamen transfervrij over van respectievelijk Manchester City en Athletic Club. Andere Europese grootmachten - waaronder Real Madrid - waarmee Barcelona komend seizoen de strijd wil aangaan in de Champions League, gaven al flink wat geld uit. Laporta is echter niet bezig met wat andere clubs doen. “We hebben al een heel competitief elftal. We zijn kampioen geworden en kunnen nog dominanter worden in deze competitie. Ik richt me op een goed elftal neerzetten en niet op het aantrekken van individuen. We hebben Gündogan en Martínez gecontracteerd en zij zullen geweldige prestaties leveren, net als de anderen die gaan komen.”