René van der Gijp komt met reactie op sneer van Sander Schimmelpenninck

René van der Gijp heeft gereageerd op uitspraken die Sander Schimmelpenninck enkele maanden geleden over hem deed. Schimmelpenninck, die inmiddels is gecanceld door Vandaag Inside, was eerder dit jaar enkele keren te gast bij het programma. Hij merkte toen dat de redactie probeerde om Van der Gijp 'te betrekken' bij de gesprekken, maar volgens Van der Gijp zit de vork wat anders in de steel.

Schimmelpenninck stelde dat Van der Gijp 'het niveau gewoon niet aan kan' en vergeleek hem met 'een linksback die je af en toe de bal moet geven'. "Dan hoor je al die redacteuren de hele tijd smoezen van: hoe kunnen we René er nou bij betrekken. We moeten ook René een beetje de bal geven." In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt Van der Gijp met toelichting. "Schimmelpenninck zei dat de redactie aan hem had gevraagd om ook dingen naar voren te brengen waar ik over kon praten. Maar dat zit zo: de redactie vraagt iedere ochtend aan mij of ik dingen heb die ik wil bespreken."

"Die heb ik in een week misschien drie keer. Dus ik ga daar twee keer per week zitten en dan heb ik niks", verklaart de analist. "Dan hoopt de redactie dat ik kan meepraten over de dingen die Johan (Derksen, red.) of de gast heeft opgegeven. Als ze dan aan Schimmelpenninck vragen om iets mee te nemen waar René ook over kan meepraten is dat niet zo gek, want ik heb dan niets geleverd. Dan lul je mee. Het komt altijd wel goed, ook als je daar gaat zitten en je niets had." Over Schimmelpenninck is Van der Gijp sowieso niet zo enthousiast. "Die ging ons publiek domrechts noemen. Wat heeft dat voor zin? Dat vond ik een beetje gek. Je gaat toch niet onze mensen schofferen?"