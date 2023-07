Ricardo Pepi brak namens PSV de ban in de Lichtstadderby en maakte daarmee alweer zijn tweede doelpunt voor de Eindhovenaren. Na afloop vertelt de nieuwkomer over zijn kansen dit seizoen en de concurrentiestrijd die hij moet uitvechten met Luuk de Jong. FCUpdate was aanwezig tijdens de persconferentie en legde de reactie van de Amerikaan vast.

Video: Pepi over strijd met De Jong: 'Kan veel van hem leren' | FCUpdate PSV Persco