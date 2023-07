RKC Waalwijk doet zaken met Anderlecht en presenteert zesde zomeraanwinst

RKC Waalwijk heeft zich opnieuw laten gelden op de transfermarkt. De Brabanders gaan aan de haal met aanvaller Ilias Takidine. De 22-jarige vleugelspeler komt over van RSC Anderlecht en heeft getekend voor twee jaar.

Mochten deze twee jaren goed bevallen, heeft de talentvolle aanvaller een optie om zich nog een derde seizoen aan de Waalwijkse club te binden. Takidine slaagde er nooit in om zijn debuut te maken in de Belgische Pro League. Voordat hij vertrok naar Anderlecht, speelde hij in de jeugdopleiding van KRC Genk.

Daarnaast speelde Takidine voor diverse jeugdteams van België. Frank van Mosselveld is blij met zijn nieuwe aankoop. “Met Ilias trekken we een creatieve buitenspeler aan die op beide flanken inzetbaar is. Met zijn komst krijgt onze aanval verder vorm in aanloop naar de start van het seizoen.” Takidine zelf heeft nog niet gereageerd op zijn transfer.

RKC zit niet stil deze transferperiode. De Waalwijkse club zagen belangrijke spelers als Mats Seuntjens, Pelle Clement en Vurnon Anita vertrekken. Aaron Meijers, Jeroen Houwen, Denilho Cleonise, Richonell Margaret en Raz Meir trokken tot dusverre naar het Mandemakers Stadion. David Min keerde terug na een verhuurperiode bij Telstar.