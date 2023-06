FC Twente dendert door en presenteert volgende aanwinst; ook FC Utrecht heeft eindelijk beet

FC Twente en FC Utrecht hebben de aanhang vrijdagavond voorzien van goed transfernieuws. Twente meldde namelijk dat Younes Taha overkomt van promovendus PEC Zwolle. Utrecht wist zich op zijn beurt daadwerkelijk te versterken met Mats Seuntjens, die RKC Waalwijk dus achter zich laat.

Taha (20) zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een vierjarig contract in De Grolsch Veste. Hij komt over van PEC en maakte afgelopen seizoen furore in de Keuken Kampioen Divisie. "Deze transfer is voor mij een heel mooie stap, een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb", aldus Taha op de website van Twente. Ook technisch directeur Jan Streuer is zeer tevreden. "Younes is een jonge talentvolle speler waar we veel vertrouwen in hebben. We zijn blij dat hij voor FC Twente heeft gekozen."

Eerder op de dag maakte Twente al wereldkundig dat Youri Regeer de gelederen in Enschede komt versterken. Hij komt over van Ajax en heeft ook voor vier seizoenen getekend bij zijn nieuwe club. Elders in de Eredivisie maakte Utrecht dus een een fraaie aanwinst bekend. De 31-jarige Seuntjens laat RKC transfervrij achter zich voor een avontuur in Stadion Galgenwaard. "Mats is een speler die het verschil kan maken in wedstrijden. Hij is creatief, eigenzinnig, technisch vaardig en speelt met flair en durf", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam.

Seuntjens heeft al een rijtje clubs achter zijn naam staan. De geboren Bredanaar begon bij NAC en maakte vervolgens een voetbalreis via AZ, het Turkse Gençlerbirliği, Fortuna Sittard en RKC. De ervaren middenvelder annex aanvaller heeft bij Utrecht een contract voor een seizoen getekend. Er ligt echter een optie om nog een jaar langer met elkaar door te gaan. Utrecht versterkte zich eerder al met Souffian El Karouani (NEC Nijmegen). Daarnaast werden Can Bozdogan (Schalke 04) en Modibo Sagnan (Real Sociedad) defintief overgenomen.