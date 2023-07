Rulli blundert enorm: Ajax verliest met 3-1, fans komen met duidelijke wens

Ajax is tegen een nederlaag aangelopen in de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. De ploeg van Maurice Steijn verloor met 3-1 in de WWK Arena. Met name doelman Gerónimo Rulli speelde ondermaats.

Het optreden van Rulli kan gerust als horrorwedstrijd worden bestempeld, want hij speelde een negatieve hoofdrol bij alle tegengoals. Allereerst leidde hij met een blunder 1-0 in: de keeper liet na om een voorzet simpel uit de lucht te plukken. Brian Brobbey zorgde na de pauze voor de gelijkmaker vanaf de strafschopstip, nadat hij zelf werd getorpedeerd in het strafschopgebied.

Vervolgens resulteerde weifelend optreden van Rulli in de 2-1. Na een diepe pass van Arne Maier verliet Rulli zijn doel, om vervolgens te beseffen dat hij niet op tijd bij de bal kon komen. Hij werd in de korte hoek geklopt door Sven Michel. Niet veel later veroorzaakte Rulli met een onhandige overtreding op Michel een penalty, die werd benut door Michel zelf.

Op Twitter reageren supporters van Ajax meteen: veel fans willen zo snel mogelijk een nieuwe keeper zien.