Rutger Castricum opnieuw keihard over vrouwenvoetbal in De Oranjezomer

Rutger Castricum heeft vrijdag tijdens de uitzending van De Oranjezomer gereageerd op de ophef die eerder deze week ontstond over zijn uitspraken over het vrouwenvoetbal. De bekende POWNED-journalist blijkt vooral in eigen kring flink te zijn aangesproken.

"Dat niveau houd ik nog bij", sprak Castricum eerder deze week nog. "Vijf keer overspelen, één schot op doel en het is altijd een goal. Ik mag het niet meer zeggen, maar ik kan er niet meer naar kijken", zette de presentator kwaad bloed bij onder meer mede-tafelgast Estevana Polman. "Dat is wel een beetje lelijk", reageerde de handbalster dan ook.

In de uitzending van vrijdag moet Castricum toegeven dat hij aardig wat reacties op zijn woorden heeft gehad. "Ik heb wel wat telefoontjes moeten afwerken, ik had hier wat grappen gemaakt over het vrouwenvoetbal en dat heeft nogal wat losgemaakt in mijn persoonlijke omgeving", aldus de journalist. "Er waren toch ook moeders in de buurt en vriendinnen die zeiden: mijn dochter voetbalt ook."

Maar zij begrepen hem verkeerd: "Ik heb hier nooit gezegd dat ik daar iets op tegen heb, alleen ik vind het niet zo leuk om daar naar te kijken." Castricums eigen dochter zit op hockey, maar ook zij zou op een dag kunnen besluiten op voetbal te gaan. "Dan moet ik toch heel hard op zoek naar iemand die elke zaterdag met haar mee gaat om te kijken", besluit Castricum grappend.