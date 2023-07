'Stengs doorstaat medische keuring; presentatie bij Feyenoord laat nog op zich wachten'

Calvin Stengs heeft zijn medische keuring bij Feyenoord succesvol doorstaan. De middenvelder annex aanvaller gaat OGC Nice achter zich laten voor een avontuur in De Kuip. Toch laat de presentatie van de aanwinst naar verluidt nog even op zich wachten.

Dinsdagavond wist De Telegraaf te melden dat Stengs alle medische testen goed heeft afgelegd. De presentatie is volgens de krant pas donderdag. Dan zal Feyenoord naar buiten brengen dat Stengs zich voor vier jaar speler van de regerend landskampioen mag noemen. De ex-speler van AZ leek lange tijd op weg naar Antwerp, dat hem vorig seizoen huurde van Nice. Op het laatste moment koos hij toch voor Feyenoord.

Feyenoord betaalt volgens De Telegraaf een vaste transfersom van zes miljoen euro. Dat bedrag kan door mogelijke bonussen oplopen met maximaal één miljoen euro. Daarnaast heeft Nice zich verzekerd van een doorverkooppercentage van dertig procent. Stengs gaat in De Kuip 2,5 miljoen euro bruto per jaar verdienen. De zevenvoudig international van Oranje lag nog tot medio 2025 vast in de Allianz Riviera van Nice.