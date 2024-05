'Lazio denkt aan Feyenoorder en wil voormalig transfertarget Rotterdammers inzetten als ruilmiddel'

SS Lazio is geïnteresseerd in Feyenoord-basisspeler , zo weet de Italiaanse krant Il Messaggero te melden. De 25-jarige aanvallende middenvelder heeft er pas één seizoen in Rotterdamse dienst opzitten, maar zou in beeld zijn als mogelijke opvolger van de Spanjaard Luis Alberto, die Lazio na acht jaar lijkt te gaan verlaten. Een voormalig transfertarget van Feyenoord zou mogelijk als ruilmiddel kunnen fungeren om de komst van Stengs naar Lazio mogelijk te maken.

Feyenoord nam Stengs afgelopen zomer voor een bedrag van zes miljoen euro over van het Franse OGC Nice, dat de oud-speler van AZ in het voorgaande seizoen op huurbasis bij Royal Antwerp FC in België had gestald. In Rotterdam-Zuid kwam hij in alle competities 43 keer in actie, goed voor acht doelpunten en achttien assists. Eind oktober fungeerde Stengs als aangever bij de 2-0 van Ramiz Zerrouki in het Champions League-duel met Lazio, dat in De Kuip met 3-1 werd verslagen.

Luis Alberto lijkt Lazio na acht seizoenen te gaan verlaten. Voorzitter Claudio Lotito zou inmiddels een bod van elf miljoen euro van Al-Duhail uit Qatar hebben afgewezen. De bestuurder zou mikken op een transfersom van vijftien miljoen, ook omdat een kwart van het bedrag dat de Spanjaard oplevert aan zijn vorige werkgever Liverpool moet worden afgedragen. Als opvolger van de 31-jarige routinier zouden zowel de Mexicaan César Huerta (UNAM Pumas), de Nigeriaan Fisaye Dele-Bashiru (Haytaspor), alsook Stengs in beeld zijn.

Volgens de krant is er sprake van 'hervatte contacten' tussen Lazio en Feyenoord. De Italianen hadden eerder interesse in zowel Mats Wieffer als Santiago Giménez, maar dat tweetal ligt inmiddels 'buiten het economische bereik' van de Romeinen. Om de komst van Stengs wél mogelijk te maken zou Lazio denken aan een ruildeal waarbij Gustav Isaksen de omgekeerde weg zou bewandelen. De 23-jarige Deen heeft in het verleden meermaals stage gelopen bij Feyenoord, was ook serieus in beeld maar tekende in de zomer van 2023 uiteindelijk voor Lazio. In zijn debuutjaar kwam de buitenspeler annex aanvallende middenvelder tot 40 wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde en vier assists leverde.

