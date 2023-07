Stengs vertelt hoe Frank de Boer en Beau de Boer denken over zijn transfer

Frank de Boer was groot voorstander van de transfer van Calvin Stengs naar Feyenoord. De Boer is de schoonvader van Stengs en bovendien een icoon van aartsrivaal Ajax, maar vindt desondanks dat de aanvallende middenvelder een goede keuze maakt.

Eerder zei Beau de Boer, de partner van Stengs, al 'nooit te hebben gedacht' dat ze voor Feyenoord zou zijn. Dat ze nog even aan het idee moet wennen, snapt Stengs wel. "Jullie zullen de post van mijn vriendin wel hebben gezien. Ze blijft een Ajacied… Ja, haar vader heeft altijd voor Ajax gespeeld, maar ze zal vanaf nu voor Feyenoord zijn. Ze zal mij supporten."

Gaat ook Frank nu juichen voor Feyenoord? "'Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk het wel", wordt Stengs geciteerd door Voetbal International. De van OGC Nice overgekomen aanvaller had voor de afronding van de transfer al contact met Frank de Boer.

Nadat de transfer in de groepsapp van de familie De Boer werd besproken, pakte Frank de telefoon. "Hij zei meteen al: je moet gaan! Niet dat ik zijn zegen hoef te hebben voor deze keuze, maar hij belde me nog even op om te zeggen dat hij dacht dat dit een betere stap voor mij zou zijn dan terugkeren naar Antwerp."

