Beau de Boer moet even wennen na transfer Calvin Stengs naar Feyenoord

Beau de Boer moet nog even wennen aan de transfer van Calvin Stengs naar Feyenoord. De dochter van Frank de Boer is opgegroeid in een Ajax-nest, maar ziet haar partner nu naar Rotterdam-Zuid vertrekken. Op Instagram kan ze haar voorliefde voor Ajax niet voor zich houden.

"Ik had nooit gedacht voor Feyenoord te zullen zijn, maar hier sta ik. Ik houd heel veel van je ❤️❤️❤️", schrijft Beau de Boer bij een foto van de presentatie van Stengs, waar ook hun zoontje Saint van zes maanden oud op te zien is. Supporters van Feyenoord heten haar welkom met reacties onder het bericht. Het Ajax-fanaccount Onze Godenzonen maakt zich zorgen: "Als je maar voor Ajax blijft..."