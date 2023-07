Supporters van Hammarby komen met dreigend bericht voor FC Twente

Een supportersgroep van Hammarby IF heeft het vuurtje alvast opgestookt voor de returnwedstrijd tegen FC Twente. De supportersgroep van de club uit Stockholm heeft een oproep gedaan: supporters van Twente zijn niet welkom in de Zweedse hoofdstad.

"Twente not welcome", staat op de afbeelding. "Stay away." Op de poster staat ook een afbeelding waarop een FC Twente-fan wordt achternagezeten door de 'groenen' van Hammarby. Na de eerste ontmoeting van donderdag in Enschede gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist.

Algemeen directeur Paul van der Kraan van Twente heeft al aangegeven dat het mogelijk is dat er helemaal geen supporters in het stadion van Hammarby mogen. Ondertussen heeft Hammarby alle kaarten geblokkeerd voor de thuisvakken die door Nederlandse supporters zijn gekocht.