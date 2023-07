Manchester United heeft volgens The Athletic een bod van West Ham United van ruim 23 miljoen euro op verdediger Harry Maguire afgewezen. Hoewel het perspectief op speeltijd klein is voor Maguire, zou de club van Erik ten Hag een hoger bedrag willen terugkrijgen voor de man die door United in 2019 nog de op dat moment duurste verdediger aller tijden werd gemaakt.

Liefst 87 miljoen euro ontving Leicester City destijds voor de 1.94 meter lange stopper, die indruk grote maakte in de Engelse nationale ploeg die op het WK van 2018 in Rusland beslag legde op de derde plaats. In zijn eerste drie seizoenen op Old Trafford speelde Maguire vervolgens onder zowel Ole Gunnar Solskjaer als diens tijdelijke opvolger Ralph Rangnick nagenoeg iedere wedstrijd mee.

Artikel gaat verder onder video

De kansen keerden echter toen Ten Hag afgelopen zomer aantrad. In het kielzog van de Nederlander kwam ook Lisandro Martínez over van Ajax en de Argentijn kreeg al snel de voorkeur boven de veel grotere maar daarmee ook loggere Maguire. Ook Raphaël Varane en Victor Lindelof staan boven de Engelsman in de pikorde en Ten Hag ontnam Maguire deze zomer definitief zijn status als eerste aanvoerder van Manchester United ten faveure van Bruno Fernandes.

Conference League-winnaar West Ham hoopte te profiteren van de afgenomen status van Maguire. De club van trainer David Moyes beschikt over een riant transferpotje nadat Declan Rice eerder deze zomer voor een recordbedrag naar Arsenal vertrok. Na het afgewezen openingsbod lijkt de club echter af te haken. "Moyes twijfelt eraan of blijven pushen zin heeft gezien zijn salaris en omdat Maguire zelf niet open lijkt te staan voor een transfer", schrijft The Athletic. Maguire zou zelf namelijk willen blijven vechten voor zijn kansen in Manchester.