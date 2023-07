Ten Hag wijst opvolger Maguire aan, ook Klopp lijkt keuze te hebben gemaakt

Erik ten Hag heeft de opvolger van Harry Maguire als aanvoerder van Manchester United aangewezen. Middenvelder Bruno Fernandes zal komend seizoen de vaste drager van de band worden. Ondertussen lijkt ook Jürgen Klopp bij Liverpool te hebben besloten wie bij die club de band van Jordan Henderson over gaat nemen.

Manchester United bevestigt via de officiële kanalen dat Fernandes zich nu de eerste aanvoerder van het elftal van Ten Hag mag noemen. Geheel verrassend is dat niet: afgelopen seizoen droeg hij al geregeld de band als captain Harry Maguire weer eens op de bank plaatsnam. De verdediger raakte onder de Nederlandse trainer zijn zicht op een basisplaats volledig kwijt en lijkt op weg naar de uitgang op Old Trafford.

Ondertussen lijkt ook Liverpool op zoek te moeten naar een nieuwe captain. De huidige drager van de band, Jordan Henderson, is hard op weg naar Saudi-Arabië. Daar zal hij onder voormalig ploeggenoot Steven Gerrard gaan spelen voor Al-Ettifaq. Hoewel Jürgen Klopp verschillende spelers met leiderschapskwaliteiten in zijn selectie overhoudt, lijkt aanwinst Dominik Szoboszlai op Instagram te hebben verklapt wie de rol van Henderson over zal gaan nemen.

© Instagram

De Hongaar postte namelijk een foto van zichzelf in het shirt van zijn nieuwe club. Onder een reactie van teamgenoot Virgil van Dijk reageert de oud-speler van RB Leipzig en Red Bull Salzburg veelzeggend met twee symbolen: ©️🙏🏼. Daarmee lijkt Szoboszlai te verklappen dat Klopp de band na vierenhalf jaar aan Van Dijk zal toebedelen. Helemaal nieuw is de rol niet voor Van Dijk: bij het Nederlands elftal is de verdediger inmiddels al jaren de vaste captain.