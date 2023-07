Ten Hag noemt belangrijke reden waarom Manchester United uitkwam bij Onana

André Onana is deze week officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Manchester United. De doelman uit Kameroen gaat op Old Trafford opnieuw samenwerken met Erik ten Hag, met wie hij bij Ajax ook succesvolle jaren heeft gekend. De oefenmeester reageert op de clubkanalen van The Red Devils voor het eerst op de komst van de doelman.

Ten Hag is zeer te spreken over de komst van Onana, die in Manchester Dsvid de Gea moet doen vergeten. De Spaanse doelman kwam twaalf seizoenen uit voor The Mancunians, maar wordt nu vervangen door Onana. Ten Hag werkte bij Ajax succesvol samen met de doelman en reageert zeer tevreden op zijn komst: "Ik denk dat hij met zijn fysieke aanwezigheid en met zijn persoonlijkheid zo graag wil winnen. Hij wil zo graag trofeeën winnen en hij zal het team helpen en hij zal de ploeg helpen om naar hogere niveaus te komen."

Onana kwam voor ruim vijftig miljoen euro over van Internazionale, waardoor hij op Old Trafford zeker wat waar te maken heeft. Ten Hag noemt op de site van Manchester United één belangrijk punt waar hij in uitblinkt: "Tegenwoordig vereist voetbal ook goed spel van achteren, uitspelende kwaliteiten, en dat is een kwaliteit die Andre heeft. Je hebt beide nodig en je moet beide gebieden bestrijken. Dus ja, we zijn natuurlijk blij", legt hij uit.

Bij Manchester United komt Onana naast Ten Hag nóg een bekende tegen, want bij Ajax speelde de doelman ook samen met Lisandro Martinez. "Ja, natuurlijk", reageert de coach uit Haaksbergen op de vraag of de doelman in zijn tijd bij Ajax een goede band had met Martinez: "Met de centrale verdediger is het heel belangrijk, die communicatie. Dat is altijd heel belangrijk. Het gaat om de samenwerking, het team. De keeper met zijn achterste vier, de keeper met zijn hele elftal. Het moet met elkaar verbonden zijn."