Transfertarget van Feyenoord en Ajax scoort geweldige vrije trap; bal én keeper belanden in doel

Luis Chávez verscheen enkele weken geleden op het verlanglijstje van zowel Feyenoord als Ajax. Het bleef daarna even stil rondom de middenvelder van CF Pachuca, maar de Mexicaan liet zich in de halve finale van de Gold Cup tegen Jamaica weer eens zien. Met een prachtige vrije trap, waarmee zowel de bal als de doelman in het doel belandde, zorgde Cháves voor de 0-2. De wedstrijd eindigde in 0-3, en zodoende neemt Mexico het in de finale op tegen Panama.

Prachtige vrije trap van Feyenoord- en Ajax-target Luis Chávez! 😍 — ESPN NL (@ESPNnl) July 13, 2023