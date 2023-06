Pachuca-voorzitter over transfer Mexicaans international: 'Ben met Ajax en Feyenoord in gesprek'

Luis Chávez kan deze zomer verkassen naar Ajax en Feyenoord. De voorzitter van CF Pachuca wil dat de middenvelder de volgende stap in zijn carrière gaat maken en is in gesprek met verschillende clubs, waaronder de bovengenoemde Nederlandse topclubs.

In gesprek met de Mexicaanse pers sprak de voorzitter van Pachuca, Jesús Martinez, zich uit over de toekomst van Chávez. "We willen dat hij naar Europa gaat", zei de bestuurder. "Het zou Feyenoord kunnen worden, maar ik voer ook gesprekken met Ajax en Celta de Vigo."

1908.nl meldt dat Feyenoord nog niet concreet in de markt is voor Chávez. De Rotterdammers hebben in ieder geval nog geen bod ingediend bij Pachuca. Volgens journalist Julio Rodríguez kan Chávez ook een binnenlandse transfer maken naar Chivas Guadalajara, maar dat betwijfelt hij 'ten zeerste'.

Diezelfde journalist denkt dat de kans het grootste is dat Chávez naar Feyenoord gaat. "Er zijn al onderhanderlingen geweest en het lijkt erop dat ze doorgaan", meldt Rodríguez op Twitter. Chávez is dertienvoudig international en stond veel in de spotlights na een wereldgoal op het WK van afgelopen winter in Qatar.

Creo que es la temporada en que Luis Chávez puede llegar a Europa. Dudo mucho que cambie de equipo en Liga MX, pero todo puede pasar. Respecto a su posible destino creo que Feyenoord es el más accesible. Ya hubo negociaciones y parece que continúan.pic.twitter.com/73EKDONVcH — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 12, 2023