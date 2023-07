Valentijn Driessen kan WhatsApp-bericht niet geloven: 'Het is Ajax-onwaardig'

Valentijn Driessen is verbijsterd door de manier waarop de tijdelijke aanstelling van Edmond Claus als hoofd jeugdopleiding bij Ajax bekend werd gemaakt. Eerder deze week schreef De Telegraaf dat de tijdelijke promotie intern werd gecommuniceerd door middel van een WhatsApp-bericht vanaf Kreta. Dat bericht kwam van Casimir Westerveld, hoofd ontwikkeling bij Ajax.

In de podcast Kick-Off wordt het nieuws besproken door journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij. "Mike, het is toch tekenend wat jij schreef over het hoofd opleidingen…", zegt Driessen. "Dat je gewoon geen hoofd opleidingen kunt vinden en een appje stuurt naar iedereen: we gaan in deze constructie verder met Claus, die promoveren we tijdelijk tot hoofd opleidingen. Het is toch Ajax-onwaardig, man. Echt. Ik begrijp er echt helemaal niks van."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, is de communicatie niet goed. " Zeker bij een club als Ajax, waar de jeugdopleiding je levensader is, is het belangrijk dat je hoofd opleiding, trainer en hoofd scouting korte lijnen hebben met je directeur voetbalzaken. Dat dat niet gebeurt, en er een jaar de tijd wordt genomen om een hoofd jeugdopleidingen te vinden… Ik denk dat dat heel kwalijk is voor Ajax. "

De krant publiceerde eerder al wat er in het appje van Westerveld te lezen was. "Na een zorgvuldig proces hebben we een poosje geleden de knoop doorgehakt hoe wij komend seizoen de positie van HJO (hoofd jeugdopleiding, red.) willen invullen. Wij willen langer de tijd nemen om het proces voor deze positie optimaal te laten zijn. Zodoende kwamen we snel en logisch bij Edmond Claus terecht", klonk het.