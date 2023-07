Whatsapp-bericht vanaf Kreta maakt bekend wie tijdelijke rol als hoofd jeugdopleiding Ajax gaat bekleden

Ajax heeft Edmond Claus aangesteld als tijdelijke hoofd jeugdopleiding. De Amsterdammers geven zichzelf hiermee een jaar langer de tijd om een opvolger te vinden voor de vertrokken Saïd Ouaali, die per 1 juli weg is bij de club. De tijdelijke promotie van oud-doelman Claus werd intern gecommuniceerd door middel van een Whatsapp-bericht vanaf Kreta.

Dat schrijft De Telegraaf donderdagochtend. Een jaar lang zal Claus gaan fungeren als hoofd jeugdopleiding, terwijl hij die taken combineert met zijn werkzaamheden als coördinator bovenbouw. Het is opvallend te noemen dat Ajax deze kwestie nooit heeft gecommuniceerd. Hoofd ontwikkeling, Casimir Westerveld meldde intern via een Whatsapp-bericht vanaf Kreta dat Claus de tijdelijke rol op zich gaat nemen.

Artikel gaat verder onder video

“Na een zorgvuldig proces hebben we een poosje geleden de knoop doorgehakt hoe wij komend seizoen de positie van HJO (hoofd jeugdopleiding, red.) willen invullen. Wij willen langer de tijd nemen om het proces voor deze positie optimaal te laten zijn. Zodoende kwamen we snel en logisch bij Edmond Claus terecht’, valt er volgens De Telegraaf te lezen in het appje.

Claus heeft een verleden bij Ajax en was in 1994 de derde doelman van de club. Hij moest op dat moment Edwin van der Sar en Stanley Menzo voor zich dulden. Later werd hij keeperscout van Ajax en had tijdens die rol een belangrijk aandeel in het strikken van Maarten Stekelenburg en Kenneth Vermeer. Claus, die later verschillende trainersfuncties op zich nam bij Ajax, was tevens hoofd jeugdopleiding bij Ajax Cape Town en HFC Haarlem. Ook werkte hij voor de Chinese voetbalbond.