Van der Gijp bespreekt mogelijkheid tot voortijdige exit bij Vandaag Inside

René van der Gijp sluit niet uit dat hij voortijdig stopt met Vandaag Inside. De analist tekende, evenals Johan Derksen en Wilfred Genee, in mei nog een contract voor twee jaar met een optie voor een derde jaar. Van der Gijp heeft bij Talpa-baas John de Mol echter aangegeven niet zeker te weten of hij het contract uitzit.

"Ik heb heel eerlijk tegen De Mol gezegd toen ik dit contract tekende: 'Luister, ik teken nu ook iets waarvan ik niet weet of ik het vol kan houden'", vertelt Van der Gijp bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Laten we dat gewoon bekijken. Als ik op een gegeven moment zeg: 'Ik ben er helemaal klaar mee'… Hij zegt: 'Dan ga je er gewoon twee weken tussenuit, dan zetten we er een ander neer'."

De sfeer rondom het programma vindt Van der Gijp vrij apart. "Ik vind het wel gek dat ik twaalf maanden met twee mensen aan tafel zit die niet idioot veel met elkaar hebben. Dat is best gek. En lang. De ene komt om 21.20 uur binnen (Genee, red.) en zegt alleen maar 'hey', dat is dan de begroeting, en die ander (Derksen) zegt niks. Dus dat is best gek", vertelt Van der Gijp lachend.

Toch ziet hij zichzelf niet snel achter de geraniums zitten. "Je moet toch iets doen. Het is niet voor niets dat Kees Jansma, Jack van Gelder en Johan nog aan het werk zijn. Die moeten er niet aan denken om dalijk thuis te zitten en niets omhanden te hebben. Wat moet je dan doen?"

Wanneer is Vandaag Inside weer op tv?

Momenteel is Vandaag Inside met zomerstop en is Hélène Hendriks op het tijdslot te zien met De Oranjezomer. Derksen, Genee en Van der Gijp zijn per maandag 14 augustus weer iedere werkdag te zien op SBS6. Er is één verschil met het afgelopen seizoen: op vrijdagavond is geen sprake meer van een extra lange uitzending.