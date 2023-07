Verrassing op WK-shirt van Lieke Martens: 'Ik dacht: waarom niet?'

Het zal de oplettende kijker zijn opgevallen: Lieke Martens had bij de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een verrassing in petto. Niet enkel haar meisjesnaam prijkte boven het traditionele rugnummer 11, maar ook die van haar echtgenoot Benjamin van Leer.

Martens-Van Leer is dus de naam die vanaf heden op het Oranje-shirt van de dertigjarige aanvaller staat. "Ik dacht: waarom niet? Leuk. Ik ben tenslotte getrouwd. Ik wil wel gewoon mijn eigen naam houden, maar ben ook supertrots om nu Van Leer te heten", vertelt de Leeuwin aan De Telegraaf.

De aanvaller van Paris Saint-Germain stapte vorige maand in het huwelijksbootje met Van Leer, die zijn carrière als keeper heeft beëindigd. "Je mag rustig ’Martens’ blijven schrijven, hoor. Ik heet nu officieel Martens-Van Leer en heb er dus voor gekozen om onder deze naam te spelen. Maar ik ben en blijf gewoon Lieke Martens."

Tijdens het WK weet Martens zich gesteund door haar man. "Toen Benjamin zelf nog voetbalde, kon hij er nooit bij zijn. Maar ik vind het fijn als hij een beetje in de buurt is. Dat hoort er bij hè, als getrouwde vrouw."

De Leeuwinnen begonnen het WK zondagmorgen met een 1-0 zege op Portugal. Stefanie van der Gragt maakte in de dertiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Deze en volgende week staan de volgende groepswedstrijden op het programma: in de nacht van woensdag op donderdag tegen de Verenigde Staten en volgende week dinsdag tegen Vietnam.