Verweij deelt transferupdate bij Ajax: 'Dat is slecht nieuws voor Mislintat'

Ajax kan voorlopig nog niet de transfermarkt op. De Amsterdammers zijn Champions League-voetbal misgelopen in het afgelopen seizoen en daardoor moet de club eerst spelers verkopen. Alleen Jurriën Timber naar Arsenal levert de nummer drie van de Eredivisie niet genoeg op en daardoor ligt de financiële transferbal bij Edson Alvarez.

In de Kick-Off-podcast wordt de transfersituatie bij Ajax besproken. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat moet met het verkopen van Timber het gemis van Champions League opvangen. Pas als er nóg een grote deal wordt gemaakt, kan Ajax zelf écht de transfermarkt op, los van de spelers die het al aantrok. Daardoor wordt er heel zorgvuldig gekeken naar wat er financieel kan en niet kan op de transfermarkt. Dat Ajax Europees pas eind augustus in de voorrondes van de Europa League instroomt, helpt wel mee.

Maar de situatie rond Alvarez is wel zorgelijk voor Mislintat, schetst journalist Mike Verweij. De Mexicaan is niet zo happig op West Ham United. “Er is veel meer belangstelling”, weet Verweij namelijk over de situatie van de controleur. “Ik denk dat Alvarez wil wachten op Bayern München. En dat is slecht nieuws voor Mislintat. Die kan pas uitgeven als Alvarez is verkocht.”

Dat Alvarez wil wachten op Der Rekordmeister heeft alles te maken met het feit dat trainer Thomas Tuchel eerder zeer concrete belangstelling had in de Ajacied in zijn periode bij Chelsea. Aangezien hij momenteel de hoofdcoach is van Bayern, denkt Alvarez aan een overgang naar de Bundesliga. Maar er is nog veel meer belangstelling, dus gaat hij niet direct ‘ja’ zeggen het aanbod van The Hammers en dát maakt de transfersituatie voor Mislintat ontzettend lastig.