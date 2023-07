Vitesse houdt huurling binnenboord, Fortuna pikt Fransman op in Portugal

Vitesse kan ook komend seizoen beschikken over aanvallende middenvelder Kacper Kozlowski (19). De Pool wordt voor het tweede seizoen op rij gehuurd van het Engelse Brighton & Hove Albion. Ook Fortuna Sittard presenteert dinsdag een aanwinst: verdediger Loreintz Rosier (24) komt over van het Portugese Estoril.

Kozlowski kwam afgelopen seizoen dertig keer in actie namens Vitesse en was goed voor drie treffers en vijf assists in alle competities. De Poolse international kan zowel centraal op het middenveld als op de flanken uit de voeten. "Het eerste seizoen van Kacper is dusdanig goed bevallen dat wij hem graag nog een jaar aan boord wilden houden. Omdat Kacper er precies hetzelfde in stond en Brighton onze club als een goede omgeving voor zijn ontwikkeling beschouwt, hebben we zijn terugkeer in een relatief vroeg stadium kunnen afronden", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes op de website van Vitesse.

Ook de speler zelf is blij dat hij zich nog een jaar in Arnhem mag laten zien. "Na het vorige seizoen heb ik direct aangegeven dat ik graag nog een jaar bij Vitesse wilde voetballen. Ik voel me hier thuis, dankzij mijn ploeggenoten, de staf en de andere collega’s", wordt de aanvaller geciteerd door de club. "En het belangrijkste: ik heb gemerkt dat ik mezelf hier uitstekend kan ontwikkelen. Ik hoop komend seizoen weer mooie stappen te zetten; op persoonlijk vlak, maar ook met het team."

Middenvelder voor Fortuna

Fortuna Sittard heeft de vierde versterking van deze zomer binnen. De Franse middenvelder Loreintz Rosier komt transfervrij over van de Portugese club Estoril, dat afgelopen seizoen als veertiende eindigde op het hoogste niveau. "Hij heeft de afgelopen jaren aangetoond een van de betere defensieve middenvelders in de Portugese competitie te zijn. Hij beschikt over een goede fysiek, is goed aan de bal en heeft eveneens een goede pass. Loreintz gaat de komende jaren zeker van waarde zijn voor ons", voorspelt technisch manager Américo Branco. Eerder versterkte Fortuna zich met doelman Luuk Koopmans en de aanvallers Milan Robberechts en Mouhamed Belkheir. Bovendien is de club van trainer Danny Buijs volgens De Limburger dicht bij het aantrekken van Mitchell Dijks, die net als Rosier transfervrij is na zijn vertrek bij Vitesse.